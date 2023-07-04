«В траву его положила мама»: крохотного детеныша косули нашли грибники в лесу под Новосибирском

Крохотного детёныша косули нашли грибники в лесу под Новосибирском. Фото: стоп-кадр.

В лесу, что в Мошковском районе Новосибирской области, грибники наткнулись на крохотного детеныша косули. Малыш, неподвижно лежавший в зарослях травы, умилил сибиряков. Они сняли его на видео и поделились кадрами с КП-Новосибирск.

– Это произошло 2 июля при поиске грибов. Так как трава была достаточно высокая, малыша я увидел в последний момент, непосредственно перед своими ногами. Он лежал неподвижно. Так как я не каждый день нахожу в лесу маленького косульку, первое впечатление у меня сложилось, что он - подранок. Как у любого нормального человека, первая мысль была, что ему нужна помощь. Но после визуального осмотра пришло понимание, что его просто положила мама в траву, – рассказал КП-Новосибирск грибник Александр.

Мужчина добавил, что мама детеныша находилась рядом. Стояла чуть поодаль, в кустах. Ей, судя по всему, не понравилось внимание людей к её крохе.

– После того как она издала звук, очень похожий на лай взрослой собаки, мы пошли в обратную сторону, поглядывая на них. Вскоре взрослая косуля подошла к тому месту, где лежал малыш, и они вместе удалились в сторону непроходимого бурелома. Искренне надеюсь, что с ними всё хорошо, – заключил Александр.

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