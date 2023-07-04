Более 20 новосибирских организаций помогают участникам СВО вместе с фондом «Защитники Отечества»

Реестр станет удобным инструментом для помощи военнослужащим и их родным. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Правительство Новосибирской области утвердило реестр организаций региона, которые осуществляют взаимодействие с фондом «Защитники Отечества». Вместе они помогают участникам спецоперации. В реестр вошла 21 организация.

В понедельник, 3 июля, в правительстве региона состоялось заседание межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и членов их семей. Оно прошло под председательством замгубернатора Сергея Нелюбова.

По словам Сергея Нелюбова, реестр станет удобным инструментом для помощи военнослужащим и их родным. Заместитель губернатора отметил, что по каждому обращению должна быть налажена адресная связь для оказания необходимой поддержки каждой конкретной семье.

В реестр входят региональные Минздрав, Минтруда, Минкультуры, Министерство физической культуры и спорта, отделение Фонда пенсионного и социального страхования, некоммерческие организации, банки и так далее.

Руководитель новосибирского филиала Фонда «Защитники Отечества» Владимир Шевелев сообщил, что за июнь они получили более тысячи обращений от участников СВО и их семей. Большинство запросов удается удовлетворить. Чаще всего обращаются, чтобы получить денежные выплаты, оформить удостоверение ветерана боевых действий, получить медицинскую и другие виды помощи.

Заместитель министра труда и соцразвития региона Владимир Машанов рассказал, что реабилитационный сертификат получили уже около 160 жителей Новосибирской области.

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