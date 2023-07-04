«Подумала, что это сон»: пьяная девушка, проникнувшая в квартиру новосибирцев, залезла в кровать к спящей паре

В Новосибирске пьяная девушка, проникнувшая в квартиру, залезла в кровать к спящей паре. Фото: предоставлено Ульяной.

Жительница Новосибирска рассказала о странном ночном инциденте. По ее словам, ночью в ее квартиру проникла незнакомая девушка. Сходила в туалет, а после улеглась в кровать, на которой спали хозяева.

– Я проснулась и не поняла, подумала, что это сон. Представьте ситуацию, вы спите, а к вам в кровать залазит левая девушка. Оказалось, что живет она на Золотой Ниве, – рассказала КП-Новосибирск хозяйка квартиры, в которую проникла незнакомка.

Девушка добавила, что нежданная гостья была без обуви. Из одежды на ней были шорты и футболка.

– Когда ее выпроводили, она еще какое-то время ломилась назад, требовала вернуть ей вещи, – добавила сибирячка.

Известно, что хозяева просто забыли закрыть дверь на ночь.

Об инциденте девушка рассказала в соцсетях. Там отписалась и ночная гостья. Она извинилась за казус. Списала выходку на то, что была безумно пьяна. Логичного объяснения поступку девушка пока не предоставила.

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