Медики пытались откачать: в Новосибирске на улице замертво упал пожилой рабочий

Мужчина косил траву, а потом рухнул на землю.
Фото: Никита МАНЬКО
Во вторник, 4 июля, в Новосибирске прямо на улице стало плохо пожилому рабочему. Он косил траву, а потом рухнул на землю. Все случилось на улице Советской, 60, сообщил журналист КП-Новосибирск, ставший очевидцем произошедшего.
− Он косил траву и упал. На помощь прибежала медик с бассейна, расположенного поблизости. Она делала искусственное дыхание. В итоге сказала, что пульса нет, − рассказал журналист КП-Новосибирск.
На место вызвали скорую помощь.
− Медики попытались реанимировать мужчину. Мне сказали, что он работал при НГАВТ. На работу пришел трезвым, − добавил журналист КП-Новосибирск.
По последним данным, пожилой рабочий умер. Реанимировать его не получилось.
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