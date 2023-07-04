Труп спрятали под лед реки: новосибирцы ответят в суде за убийство приятеля во время драки

Двое новосибирцев до смерти забили приятеля и спрятали тело под лед реки Тулы. Фото: СК РФ НСО.

Двое жителей Новосибирска предстанут в суде за убийство приятеля. Они жестоко расправились с товарищем, а его труп спрятали под лед реки. Подробности преступления раскрыли в СК РФ по Новосибирской области.

– Следствие установило, что в январе 2023 года двое обвиняемых находились в одном из домов в Кировском районе Новосибирска. Там вместе с потерпевшим распивали спиртное. Во время застолья мужчины поссорились с потерпевшим по незначительному поводу. А конфликт перерос в драку. Во время потасовки агрессоры нанесли множественные удары в область туловища и головы потерпевшего, – говорится в сообщении СУ СК РФ по Новосибирской области.

Убив приятеля, они решили скрыть следы преступления. Труп вывезли на автомобиле и погрузили тело в воду под лед реки Тула. Тело убитого до сих пор не найдено. А вот самих виновных задержали.

За содеянное им предстоит ответить в суде. Дело в отношении них уже направили туда для рассмотрения по существу.

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