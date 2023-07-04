Глава СКР Бастрыкин заинтересовался историей с 3-летней девочкой, умершей в больнице Новосибирска

Трехлетняя малышка умерла в одной из больниц Новосибирска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться в истории с 3-летней девочкой, которая умерла в больнице Новосибирска. Трагедия произошла в декабре 2022 года.

В приемную Бастрыкина «ВКонтакте» обратилась местная жительница. Женщина уверена, что ее дочь скончалась из-за некачественного оказания медпомощи. Однако, по словам сибирячки, виновных лиц так и не привлекли к ответственности.

− СУ СК России по Новосибирской области в рамках процессуальной проверки в целях детального установления обстоятельств смерти ребенка назначило комиссионную судебно-медицинскую экспертизу в ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации», − сообщили в информационном центре СК России.

Глава Следственного комитета поручил представить ему доклад о результатах проверки.

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