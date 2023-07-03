Ради поездки в Киргизию новосибирский фермер заплатил 245 тысяч рублей

Фермер выплатил долг и исполнительский сбор. Фото: Олег ЗОЛОТО

Фермер из Новосибирской области погасил многотысячный долг, чтобы съездить на родину. Подробности сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

– Чтобы побудить фермера оплатить задолженность по аренде земельного участка в 234 тысячи рублей перед администрацией города Тогучин, судебный пристав-исполнитель приняла комплекс мер, направленных на своевременное исполнение решения суда. Самой действенной мерой стало ограничение на выезд из страны, – рассказали в надзорном ведомстве.

Когда предприниматель решил съездить в Киргизию, откуда он был родом, ему пришлось выплатить не только основной долг, но и исполнительский сбор в размере 11 тысяч рублей. Только после этого все ограничения были сняты.

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