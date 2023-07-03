В Бурятии местный убил приятеля его же ружьем, приняв за медведя

Житель Бурятии умер от собственного ружья. Фото: buryatia.sledcom.ru.

В бурятском поселке местный житель насмерть подстрелил приятеля, приняв его силуэт за медвежий. О трагедии сообщает издание «Номер один» со ссылкой на местных следователей.

Инцидент произошел вечером 16 мая в лесном массиве — неподалеку от рабочего поселка. Тогда местный увидел лося и взял охотничий карабин «ОП-СКС» своего друга, чтобы добыть зверя.

Попасть в сохатого не вышло — животное скрылось в вечернем лесу. Когда мужчины решили пойти вслед, то наткнулись на медведя и спрятались в кустах. В какой-то момент обвиняемый увидел силуэт приятеля, но принял его за медвежий. В итоге мужчина смертельно ранил друга из его же ружья.

Кроме статьи о причинении смерти по неосторожности, мужчине грозит дело за незаконное приобретение и ношение ружья и патронов к нему.

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