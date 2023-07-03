В Новосибирске на Октябрьском мосту длинная пробка из-за аварии с фурой

Из-за аварии появился затор на 2 полосах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 3 июля в Новосибирске произошла авария с грузовой машиной, которая спровоцировала длинную пробку. О ДТП сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

— На Октябрьском мосту столкнулись фура и хэтчбек, которого скорее всего развернуло после неудачной попытки перестроиться перед тягачом, — указано в посте.

Авария так же отмечена на карте сервиса 2GIS.

— Средний ряд, смельчак под фуру подлез, — написал пользователь.

В сторону правого берега образовалась длинная пробка. Сейчас затор все еще тянется по улице Восход — до самого перекрестка с улицей Кирова.

Столкнулись фура и легковушка. Фото: скрин канала.

Официальной информации о пострадавших пока нет. В городской Госавтоинспекции ДТП пока не прокомментировали.

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