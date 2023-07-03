Андрей Травников раскритиковал качество содержания дорог в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников остался недоволен уборкой тротуаров и дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Новосибирской области раскритиковал содержание улиц и тротуаров в муниципалитетах. А также заявил о необходимости улучшения его качества. В том числе усовершенствовать подходы к организации таких работ и устранить системные проблемы. Данные вопросы были озвучены на оперативном совещании в правительстве 3 июля.

— Качество и объем ремонта новосибирских дорог не уступает многим городам-миллионникам, — отметил Андрей Травников. — При этом нужно кардинально менять ситуацию с содержанием и ремонтом тротуаров: в глаза бросается более низкий уровень содержания дорог и более отсталые подходы к организации работ на территории Новосибирской области. Поэтому этой теме я буду уделять пристальное внимание прямо с сегодняшнего дня.

Глава региона также сообщил, что уже 3 июля состоится выезд в одно из дорожно-эксплуатационных управлений Новосибирска, где будут разбирать системные проблемы в работе.

— Есть претензии к содержанию региональных дорог. Анатолий Викторович знает об этом, я не раз обращал на это внимание, мириться больше не буду. И к работе наших коммунальщиков, которые производят раскопки на проезжей части улиц и на тротуарах, — заявил губернатор.

В правительстве также отметили, что содержание улиц и тротуаров будут обсуждать и проверять во время поездок Андрея Травникова во все районы области.

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