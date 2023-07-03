За неделю от клещей пострадали 1606 жителей Новосибирской области

Клещи в э том году активнее, чем в прошлом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За помощью после присасывания клеща с 26 июня по 3 июля обратились 1606 жителей Новосибирской области. Об этом на оперативном совещании правительства региона сообщил министр здравоохранения.

- Данные показатели практически на 40% выше аналогичного периода прошлого года, - уточнил Константин Хальзов. - С подозрением на клещевой энцефалит за неделю госпитализированы 48 человек. Всего с нарастающим итогом с присасыванием клеща обратились 8 402 жителя Новосибирской области.

Также за неделю зарегистрировали 10 108 случаев ОРВИ, при этом случаев гриппа не выявлено. Всего за медицинской помощью в скорую обратились 200 539 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber