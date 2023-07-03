Губернатор Новосибирской области перераспределил полномочия заместителей

Губернатор Андрей Травников сообщил о создании в правительстве нового департамента. Фото: правительство НСО.

На оперативном совещании правительства региона губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о перераспределении обязанностей между своими заместителями. А также о создании нового департамента.

– Перераспределение полномочий было в правительстве региона в 2020 году из-за пандемии ковида. Сегодня на повестке новые актуальные задачи. Ввиду этого я принял решение перераспределить функционал и нагрузку между заместителями, приближая перераспределение функций правительства региона к перераспределению функцию внутри правительства РФ, – уточнил глава региона.

Так, первый замгубернатора Юрий Петухов будет отвечать за взаимодействие с федеральными органами власти и органами, расположенными в НСО. Также будет курировать призывную комиссию и работу министерства культуры. Максим Кудрявцев будет курировать минцифры и минспорта, Сергей Нелюбов – социально-образовательный блок: минобразования, минздрав и минтруда и соцразвития, Ирина Мануйлова – науку и инновационную деятельность, Роман Теленчинов – минстрой и минтранспорта со всеми подведомственными структурами.

– Сергей Александрович Нелюбов также будет отвечать за департамент молодежной политики, который создается в регионе по распоряжению президента РФ. Запрос на создание этого органа власти звучит от активной молодежи – они не раз обращались ко мне с данным вопросом, – пояснил Андрей Травников.

Он также отметил, что за последний год значительно увеличилось количество молодежных мероприятий, расширились их форматы – эта деятельность требует не просто методического сопровождения, но и финансового обеспечения. При этом новый орган власти будет напрямую взаимодействовать со всеми молодежными организациями и поддерживать все инициативы новосибирской молодежи. Необходимые документы для создания нового департамента планируют разработать в течение месяца.

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