Обещал убить и закопать с бомжами: сибиряк избил свою бабушку из-за морковки для салата

Сибиряк, избивший бабушку из-за морковки, отделался исправительными работами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семейная драма разыгралась в Бийске. Там 30-летний мужчина избил родную бабушку из-за морковки. Об этом пишет «Бийский рабочий».

Журналисты рассказали, что семья сделала заготовки. 30-летний сибиряк вернулся домой ночью, открыл холодильник и, увидев салат, решил в него добавить морковь. Стал ее натирать. На кухню зашла бабушка и сделала замечание. Пенсионерка сказала, что морковку отложили для других нужд. И добавила, что внук ее ничего не делает, только ест. Это привело молодого мужчину в бешенство.

– Внук накричал на бабушку, что та пожалела для него морковку, и вообще - надоела, что он убьет ее и «закопает с бомжами». Затем взял в руку натертую морковь, измазал ею лицо бабушки, затолкал ее в рот и выгнал пожилую женщину из кухни, подталкивая и пиная ту, – рассказали журналисты.

Бабушка спряталась в комнате, но внук проследовал за ней. Там ударил пенсионерку в нос, пнул ее телевизор и сломал телефон женщины. Бабушка вызвала полицию с телефона проснувшейся дочери.

Известно, что в ходе ссоры внук кричал, чтобы бабушка поскорее умерла. Именно эти слова женщина сочла, как угрозу убийством.

Суд учел извинения агрессивного внука. А также то, что он материально и физически помогает семье.

– Внуку назначили наказание в виде 60 часов обязательных работ, – сообщила Александра Носкова, помощник прокурора Бийска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber