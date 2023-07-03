В зоне СВО погиб отец двоих детей Алексей Тарачков из Новосибирской области

Герой погиб 24 июня 2023 года. Фото: Оксана Семенова

Отец двоих детей Алексей Тарачков из Краснозерского района Новосибирской области погиб в зоне СВО. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила глава района Оксана Семенова.

Герой погиб 24 июня 2023 года. Сибиряку было 43 года.

Алексей родился 24 октября 1979 года в Казахстане. В 1981 году он вместе с семьей переехал в село Успенка Краснозерского района, затем в поселок Красный Хутор.

Учился в Краснозерской школе, после окончания учебного заведения был призван на срочную службу в ВС РФ. Служил Алексей в пограничных войсках.

− После армии женился, воспитывал двух сыновей. Алексей был очень трудолюбив, никому не отказывал в помощи, в последнее время работал сборщиком мебели, − рассказала Оксана Семенова.

Алексей погиб при выполнении задач спецоперации.

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