Под Новосибирском обнаружили следы пребывания медведя рядом с Кудряшовским бором

Следы пребывания медведя обнаружили рядом с Кудряшовским бором. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Следы пребывания медведя обнаружили рядом с Кудряшовским бором в Новосибирской области. Об этом сообщили в группе «Грибы и грибные места НСО».

Публикация появилась накануне, 2 июля. Как рассказала одна из местных жительниц, в Колыванском районе грибники наткнулись на медвежьи фекалии. В качестве подтверждения сибирячка прикрепила к посту несколько фотографий с экскрементами.

В комментариях подчеркнули – такого рода снимки скидывают не для того, чтобы шокировать народ, а чтобы предупредить о появлении косолапого.

− А чему удивляться? 20 июня в районе старой фермы (Катково) видели мишку. Ушел вдоль Камышенки в сторону Соколово, − отреагировала одна из подписчиц.

Однако некоторые отметили, что это не медвежьи, а барсучьи фекалии. В любом случае действует правило «Предупрежден – значит вооружен».

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