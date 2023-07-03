Придет тепло и грозы: в Новосибирске 3 июля вернется жара до +33 градусов

В Новосибирск в понедельник, 3 июля, снова вернется 33-градусная жара. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирск в понедельник, 3 июля, снова вернется 33-градусная жара. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра. Начнется неделя с жаркой, но дождливой погоды.

— Ночью температура воздуха поднимется до +11…+16 градусов, днем потеплеет до +23…+28 градусов, по юго-западу — до +33. Ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы, - сообщают синоптики. — Ветер будет дуть со скоростью 2-7, местами 13 метров в секунду.

Чуть менее жаркий прогноз дает сервис Яндекс. Погода. Местные синоптики обещают сибирякам потепление до +25 градусов, но зато — малооблачную и сухую погоду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber