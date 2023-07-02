По соцсетям разлетелось видео ДТП в Новосибирске, якобы со школьником за рулем: что оказалось на самом деле

Кадры со школьником за рулем разлетелись по сети. Фото: Кадр из видео\Телеграм-канал "Новосибирский паблик"
По новосибирским пабликам и телеграм-каналам разлетелось видео ДТП в Новосибирске, где за рулем одной из машин якобы сидел школьник. КП-Новосибирск выяснила, что это было на самом деле.
— Авария действительно случилась 1 июля, но в ДТП никто не пострадал. За рулем сидел совершеннолетний человек, а школьник сел потом просто так, чтобы видео снять, — рассказала КП-Новосибирск знакомая автора ролика.
В городском ГИБДД комментариев по данному ДТП не поступало.
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