Новосибирцы жалуются, что таксисты отказываются везти их в аэропорт

Новосибирцы жалуются на таксистов, отказывающихся везти их в аэропорт. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Новосибирцы жалуются на таксистов, отказывающихся везти их в аэропорт. Люди рассказывают, что машина приезжает на адрес, но когда таксист видит конечную точку, то заказ может быть отменен.

— У меня недавно была такая ситуация у мамы. Вызывали такси, ждали минут 15, машина приехала, но тут же заказ отменили без объяснения. Пришлось вызывать заново и ждать еще дольше, — рассказала КП-Новосибирск жительница города Татьяна. — Потом родственники рассказали, что такое у них тоже было не раз.

В соцсетях сибиряки предполагают, что причиной такого поведения водителей может быть страх быть остановленными ГИБДД, которые дежурят на подъезде к аэропорту. Поскольку некоторые таксисты работают без лицензии.

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