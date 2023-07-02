Новосибирцы жалуются, что таксисты отказываются везти их в аэропорт

Новосибирцы жалуются на таксистов, отказывающихся везти их в аэропорт.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Новосибирцы жалуются на таксистов, отказывающихся везти их в аэропорт. Люди рассказывают, что машина приезжает на адрес, но когда таксист видит конечную точку, то заказ может быть отменен.
— У меня недавно была такая ситуация у мамы. Вызывали такси, ждали минут 15, машина приехала, но тут же заказ отменили без объяснения. Пришлось вызывать заново и ждать еще дольше, — рассказала КП-Новосибирск жительница города Татьяна. — Потом родственники рассказали, что такое у них тоже было не раз.
В соцсетях сибиряки предполагают, что причиной такого поведения водителей может быть страх быть остановленными ГИБДД, которые дежурят на подъезде к аэропорту. Поскольку некоторые таксисты работают без лицензии.
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