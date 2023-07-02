В Новосибирском зоопарке каракал набросился на утку через прутья клетки

В Новосибирском зоопарке каракал пытался поймать утку прямо через прутья клетки. Фото: "Новосибирск с огоньком"
В Новосибирском зоопарке каракал пытался поймать утку прямо через прутья клетки. Инцидент случился накануне и попал в объектив посетителей зверинца.
— Каракал напал на маму утку, которая защищала своих утят, — сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком», где было опубликовано видео с произошедшим.
На кадрах ролика видно, как мама-утка с утятами проходит очень близко от клетки, что, видимо, не нравится ее обитателю. В какой-то момент каракал бросается в сторону птицы и пытается схватить ее лапой — но сделать это не дают прутья. Поэтому он только немного задевает утку, которая тут же спешит отойти подальше вместе с детенышами.
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