В Новосибирске на Бердском шоссе образовалась пробка в несколько километров

В Новосибирске Бердское шоссе сковала пробка в несколько километров. Фото: Ирина Гамова

В Новосибирске Бердское шоссе сковала пробка в несколько километров. Днем в воскресенье, 2 июля, там случилась авария, которая затруднила движение.

— Пробка в сторону поворота на Нижней Ельцовке, несколько километров — не меньше. Мы проезжали этот участок минут 40, наверное, везде опоздали, потому что дорога заняла вдвое больше времени, чем планировалось, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Гамова.

По словам Ирины, пробка возникла из-за ДТП. Там столкнулись внедорожник и легковушка.

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