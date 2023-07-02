В Новосибирске День флага России отметят за 1,5 миллиона рублей

В этом году на государственный праздник потратят 1,5 миллиона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ищут организатора Дня флага России, который проведет праздник за 1,5 миллиона рублей из областного бюджета. Заказчик — ГКУ Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов». Контракт опубликовали на сайте госзакупок.

Как указано в документах закупки, цель праздника «в формировании представления о культурно-историческом единстве народов, проживающих на территории России, традиции совместного празднования памятной даты в истории России, популяризация символики РФ».

В этом году праздник выпал на вторник — 22 августа. Он будет состоять из нескольких частей: торжественной и творческо-показательной. Кроме этого, в городе развернут большой триколор.

Также во время празднования в области пройдет акция — в 10 районах и городских округах региона пройдут автопробеги с флагами.

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