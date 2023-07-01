Губернатор Андрей Травников встретился с участниками спецоперации и их семьями. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области 140 участников СВО получили реабилитационные сертификаты. Об этом рассказали в региональном правительстве.

С помощью них военнослужащие, получившие ранения, смогут пройти реабилитацию в санаториях или воспользоваться другими доступными услугами.

Так, большинство заявок от военных и их семей связаны с медреабилитацией — таких 90%, на втором месте получение выплат и пособий — 79% обращений связаны с этим, а на третьем месте находятся спортивно-оздоровительные предложения — 78% используют сертификат именно для этого. За медицинской помощью обращаются 77% военнослужащих, за культурно-досуговыми мероприятиями — 75% и 73% используют сертификат, чтобы получить стоматологическую помощь.

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