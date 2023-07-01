Мешали спать: новосибирцы пожаловались на выпускников меда, шумно отмечавших окончание вуза

Новосибирцы пожаловались на выпускников медицинского университета, слишком бурно отмечавших конец учебы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новосибирцы пожаловались на выпускников медицинского университета, слишком бурно отмечавших конец учебы. Ребята собрались около общежитий недалеко от Горбольницы, но шум от их празднования мешал спать нескольким соседним улицам. Недовольные люди даже вызвали на место полицию.

— В полицию поступали сообщения о нарушении тишины и покоя граждан на данной территории Заельцовского района. Прибывшие на место полицейские зафиксировали нарушения общественного порядка, находившимся на улицах гражданам было дало разъяснение о недопустимости их поведения, — пояснили КП-Новосибирск в областном МВД. — Сейчас полиция следит за тем, чтобы в данной местности соблюдался порядок, рядом дежурят патрульные машины.

Ситуацию сейчас бурно обсуждают новосибирцы в соцсетях. Одни встают на сторону не выспавшихся местных жителей, говоря о том, что радоваться окончанию учебы будущие врачи могли и потише, а другие утверждают, что не стоит осуждать студентов, позволивших себе оторваться в часть окончания вуза.

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