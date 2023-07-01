«Корчит милые рожицы»: белая медведица Герда из новосибирского зоопарка «выпрашивала» мороженое у посетителей

Посмотрите, как мило! Фото: скриншот из видео

Белая медведица Герда из новосибирского зоопарка растопила сердца посетителей. В сети появилось видео, как она мило «выпрашивает» мороженое у горожан.

- Герда просит мороженку у посетительницы зоопарка, чтобы получить сладость она корчит милые рожицы, - говорится в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

На кадрах видно, как Герда встает на задние лапы, а передние прикладывает к груди. Показывает, мол, дай сюда.

Посетители не смогли сдержать вздохи умиления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber