«Корчит милые рожицы»: белая медведица Герда из новосибирского зоопарка «выпрашивала» мороженое у посетителей

Посмотрите, как мило! Фото: скриншот из видео
Белая медведица Герда из новосибирского зоопарка растопила сердца посетителей. В сети появилось видео, как она мило «выпрашивает» мороженое у горожан.
- Герда просит мороженку у посетительницы зоопарка, чтобы получить сладость она корчит милые рожицы, - говорится в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
На кадрах видно, как Герда встает на задние лапы, а передние прикладывает к груди. Показывает, мол, дай сюда.
Посетители не смогли сдержать вздохи умиления.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер