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НовостиОбщество1 июля 2023 9:49

В Новосибирске два пенсионера умерли от укуса клеща

Всего у 49 человек был обнаружен энцефалит с начала эпидсезона
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Больше всего укусов зафиксировано в Новосибирском районе.

Больше всего укусов зафиксировано в Новосибирском районе.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске два пенсионера погибли от укуса клеща. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

- С начала эпидсезона диагноз «клещевой вирусный энцефалит» лабораторно подтвердился у 49 человек. 2 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом (граждане старше 60 лет) закончились летальным исходом, - говорится на сайте ведомства.

За прошедшую неделю больше всего укусов клещей зарегистрировано на территории Новосибирского района – 288 случаев. Второе место занимает Мошковский район – 213 случаев, а третий Тогучинский – 164 случая.

Как отмечают в ведомстве с 22 июня по 28 июня в больницы обратились 1 606 человек. Они жаловались на укусы клещей.

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