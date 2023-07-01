На места выезжали сотрудники МАСС.
Фото: Влад Комяков
В Новосибирске спасатели нашли трупы мужчин в запертых квартирах. Первый вызов поступил спасателям днем 30 июня из Советского района. 84-летний мужчина, проживающий на улице Динамовцев не выходил на связь.
- Обнаружен мужчина 1939 года рождения без признаков жизни. Тело передано сотрудникам полиции, - сообщили в МАСС.
Еще один вызов поступил из Первомайского района.
- Дверь заблокирована. Доступ в квартиру обеспечен. Обнаружен мужчина 1960 года рождения, без признаков жизни, - сообщили в группе.
Его тело передали родственникам и скорой помощи.
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