В Новосибирске женщины в пять раз чаще получают травмы из-за обручального кольца

В Новосибирске женщины в пять раз чаще получают травмы из-за обручальных колец. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске женщины в пять раз чаще получают травмы из-за обручальных колец. Такую статистику представили спасатели, которые приходят к ним на помощь. Так, с начала 2023 года от символа любви и верности пришлось спасать 41 женщину. И 10 мужчин.

— Чуть чаще женщинам после 30 лет требуется помощь в снятии кольца — было 19 случаев. И немного реже девушкам в возрасте от 18 до 30 лет — 17 случаев. Часто кольца застревают на пальцах из-за опухания кистей рук во время жары, из-за реакции на лекарства или на алкоголь. Также отекать пальцы могут у беременных женщин из-за гормональных скачков в организме. Зимой это связано с обморожением рук, — пояснили в пресс-службе МАСС по запросу Atas.info.

Спасатели также отметили, что причиной отека могут стать физнагрузки, ручная стирка белья, укус насекомого и животного или аллергия на сам металл.

Специалисты советуют снимать кольцо сразу, как вы почувствуете дискомфорт. А если сделать это самостоятельно не удается, то необходимо вызывать спасателей. Ждать, что палец пройдет сам по себе — не стоит, это может привести к отмиранию тканей.

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