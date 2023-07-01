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НовостиОбщество1 июля 2023 7:42

Белый здоровяк: жительница Новосибирска нашла килограммовый гриб

В Новосибирской области женщина нашла белый гриб весом 1 килограмм
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Белый гриб весит 1 килограмм 67 грамм. Фото: предоставлено Юлией

Белый гриб весит 1 килограмм 67 грамм. Фото: предоставлено Юлией

Жительница Новосибирска нашла белый гриб весом 1 килограмм 67 грамм. Результатами «тихой охоты» она поделилась в группе «Грибы и грибные места НСО».

- Я его нашла в районе села Плотниково. Точное место не подскажу, не ориентируюсь на местности, - рассказала КП-Новосибирск Юлия, женщина, нашедшая гриб.

После контрольного взвешивания женщина не стала долго ждать и пустила гриб в расход.

- Мы из половины сварили суп и вторую половину пожарили. Съели в тот же вечер, - говорит сибирячка.

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