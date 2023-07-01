«Шутя думали, что там капибара»: в Новосибирской области школьники спасли белку из мусорного бака

Белка застряла в мусорном баке. Фото: скриншот из видео

В Новосибирской области школьники спасли белку из мусорного бака. Инцидент произошел в поселке Сосновка Новосибирского района.

- Нас было четверо. Мы после сильного ливня проходили возле нашей средней школы и услышали из мусорного бака шум. Мы шутя думали, что там капибара, - рассказал КП-Новосибирск Максим, школьник, спасший белку.

Парни заглянули внутрь и увидели там белку, которая пыталась подняться по стенкам мусорки.

Ребята проявили находчивость и наклонили мусорный бак. Белка увидела, что есть выход и мигом выбралась из западни.

После она убежала по дороге прямиком в лес.

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