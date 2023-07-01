В Новосибирске в трамвае №13 открыли книжных клуб

Книжный клуб открылся в арт-объекте. Фото: Анна ТЕРЕШКОВА

В Новосибирске в арт-объекте трамвае №13 открыли книжных клуб. Он расположен за оперным театром.

Организаторами выступили проект «Сибирь на страницах» и «Свиньин и сыновья». - Издательство основано в 2003 году. На протяжении почти двадцати лет деятельность организации связана с отраслью книгоиздания и книготорговли, - уточняется на сайте мэрии города.

В основном в книжном клубе продается сибирско-краеведческая литература и книги сибирских авторов.

Клуб работает по понедельникам с 14.00 до 21.00, а со вторника по воскресенье с 11.00 до 21.00.

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