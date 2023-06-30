10 мест Новосибирской области, где обязательно нужно побывать

В Новосибирской области есть места, которые можно посетить и в выходные. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирской области много потаенных уголков и интересных мест. «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» сделало подборку туров выходного дня.

В топ-10 вошли Караканский бор, Абрашинский карьер (Мраморное озеро) и село Чингис - одно из первых русских поселений на территории области, самобытное, с богатой историей, часть которого находится на острове. И Ордынский историко-художественный музей, где есть загадочный экспонат Оленный камень, которому три тысячи лет и который исполняет желания. А также усадьба «Лукоморье», Поклонный крест на берегу Обского моря и купеческая столица Сибири – поселок Колывань.

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