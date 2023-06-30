В Новосибирске с 1 июля изменится движение автобусов и троллейбусов

Автобус №5 изменит маршрут с 30 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске с 23 часов 30 июня изменится движение некоторых автобусов и троллейбусов. Об этом сообщили в мэрии.

– С 1 июля до особого распоряжения меняется схема движения автобусного маршрута №5. Это связано с работами на площади Труда в рамках строительства мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской, – пояснили в пресс-службе городской администрации.

Автобус №5 в прямом направлении от Демьяновской до Планировочной будет следовать по действующей схеме, а обратно иначе: по улице Широкой, площадям Труда и Энергетиков, проезду Энергетиков, разворачиваться около проезда Энергетиков 5, далее следовать по проезду Энергетиков, через площади Энергетиков и Труда по Широкой, Троллейной и возвращаться на действующую схему.

По той же причине будут переустраивать контактную сеть на площади Энергетиков, поэтому троллейбусы здесь не будут ходить уже с 23 часов 30 июня. В итоге троллейбус №4 временно будет следовать от Затулинского ж/м по улицам Зорге – Громова – Зорге – Сибиряков-Гвардейцев – Покрышкина – Титова – пл. Станиславского – Титова – Покрышкина – Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Громова – Зорге – Затулинский ж/м.

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