Терапевт назвал действия, которые обязательно нужно совершить после купания

После купания в открытом водоёме, важно следить за состоянием кожи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Терапевт Павел Раменский рассказал, что обязательно нужно сделать после купания в открытом водоёме. Медик дал несколько советов, которые помогут сберечь здоровье.

— После купания в открытой воде нужно принять душ, чтобы смыть с поверхности кожи остатки соли, песка, водорослей и других загрязнений. Используйте обычное мыло или гель для душа, но с нейтральным pH. Избегайте агрессивных продуктов с сильной отдушкой или красителями, — пояснил Раменский изданию NEWS.ru.

Медик также отметил, что на пляж обязательно нужно взять с собой солнцезащитный крем. Особенно, если вы планировали загорать после купания - вода усиливает действие ультрафиолетового излучения, что может грозить ожогом.

Врач добавил, что после купания в открытом водоёме важно пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания. А ещё - нужно обязательно обратить внимание на состояние своих ушей. Попавшая внутрь вода может вызвать инфекцию. Поэтому, уши нужно протереть сухой и чистой салфеткой.

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