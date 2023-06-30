После вмешательства прокуратуры в Новосибирске сдали самый большой долгострой в регионе

Сдали самый большой долгострой в регионе. Фото: прокуратура региона.

В Новосибирске после вмешательства региональной прокуратуры в эксплуатацию ввели один из старейших долгостроев на Галущака, 15. Об этом сообщили в областной прокуратуре в пятницу, 30 июня.

— Дом строили больше 12 лет. На его финансирование через инвестиционные проекты выделили больше 230 миллионов рублей, — пояснили в публикации.

Известно, что долгострой на Галущака был самым большим из проблемных объектов региона. Теперь свои квартиры получат хозяева 16 тысяч квадратных метров жилья.

Сотрудники прокуратуры продолжают работать над восстановлением прав обманутых дольщиков.

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