После вмешательства прокуратуры в Новосибирске сдали самый большой долгострой в регионе

Сдали самый большой долгострой в регионе. Фото: прокуратура региона.
В Новосибирске после вмешательства региональной прокуратуры в эксплуатацию ввели один из старейших долгостроев на Галущака, 15. Об этом сообщили в областной прокуратуре в пятницу, 30 июня.
— Дом строили больше 12 лет. На его финансирование через инвестиционные проекты выделили больше 230 миллионов рублей, — пояснили в публикации.
Известно, что долгострой на Галущака был самым большим из проблемных объектов региона. Теперь свои квартиры получат хозяева 16 тысяч квадратных метров жилья.
Сотрудники прокуратуры продолжают работать над восстановлением прав обманутых дольщиков.
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