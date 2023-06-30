«Курганы с усами» под Новосибирском хотят признать памятниками археологии

«Курган с усами "37 воинов"». Фото: «Новая Сибирь».

«Курганы с усами» в Новосибирской области могут признать памятниками археологии. Госинспекция по охране объектов культурного наследия готовит документы о включении в перечень два десятка курганов в Карасукском районе. Об этом сообщает «Новая Сибирь».

Среди мест, обладающих признаками объектов археологического наследия, — одиночные курганы Александровка и Астродым.

Осенью 2022 года отряд Института археологии и этнографии СО РАН нашел так называемые «курганы с усами». В их изучении принимали участие сотрудники Карасукского краеведческого музея и волонтеры.

«Курганы с усами» сложены из невысоких насыпей, в восточном направлении от которых идут два изогнутых вала, которые и считают «усами» сооружения.

Как считают эксперты, такие курганы долго были обделены вниманием человека из-за особенностей своей структуры. Дело в том, что карасукские постройки были сделаны из грунта и не выделялись, оставаясь неприметными.

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