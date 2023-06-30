В Калининском районе Новосибирска откроют городские бани с гидромассажем

В 2 бани вложили 70 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске вновь работают муниципальные бани № 25 по улице 25 лет Октября. О том, что нового в городском месте купания, рассказали в мэрии.

— В обновленных банях установили новое оборудование, в том числе купели с аэро- и гидромассажем и сенсорную дорожку. В каждом отделении одновременно могут находиться в среднем 34 человека, — указано на сайте муниципалитета.

Льготные дни те же — по понедельникам и вторникам стоимость посещения 135 рублей в час. Людям пожилого возраста 200 рублей по льготному тарифу.

Восстановление бань обошлось в 70 миллионов рублей. Из них 10 концессионеру пришлось вложить самостоятельно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber