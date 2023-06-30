Заменили на три года принудительных работ: в Новосибирске вынесли приговор «Свидетелю Иеговы»*

Лишение свободы в колонии заменили принудительными работами. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор новосибирцу за участие в религиозной организации, деятельность которой запрещена в России. Мужчина выступал за пропаганду «Свидетелей Иеговы»* и учил последователей распространять спецлитературу.

– Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.282.2 УК РФ «Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности», – сообщили в суде. – Ему назначили наказание – лишение свободы на три года, с ограничением свободы на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Но на основании ч.ч.1 и 2 ст.53.1 УК РФ лишение свободы в колонии заменили на принудительные работы, на такой же срок. С удержанием 10% заработной платы осужденного ежемесячно.

Кроме того, сибиряку нельзя выезжать за пределы города, где он проживает, менять место жительства или пребывания без согласования с надзорными органами.

Приговор в законную силу не вступил.

*запрещенная в России экстремистская организация

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