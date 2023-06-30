В Новосибирске директор юрфирмы получила срок за мошенничество

Женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей. Фото: Анастасия Осипова

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор некогда директору юридической фирмы. Специалист обманула двух клиентов и получила срок за мошенничество. О преступлении сообщили в пресс-службе органа в пятницу, 30 июня.

— Являясь директором юридической фирмы «Гарант», подсудимая заключила договоры с двумя клиентами на оказание юридических услуг, по которым подучила оплату на общую сумму 83980 рублей. Договоры она не исполнила, — указали в отчете суда.

Несмотря на то, что юрист вернула деньги клиентам, ее осудили на 1,6 года условного срока со штрафом в 15 000 рублей.

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