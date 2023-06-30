В Алтайском крае осудили за взятки экс-начальника райотдела ГИБДД

Сотрудник полиции брал деньги за успешную сдачу теоретической части. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Алтайском крае вынесли приговор экс-начальнику регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД МО МВД России «Павловский». Его судили за взяточничество.

По данным следователей, с июля 2020 года по апрель 2021-го сотрудник полиции брал деньги за успешную сдачу теоретической части. Его услуги стоили от 25 до 45 тысяч рублей.

− Он лично принимал их [экзамены – прим. ред], подсказывая правильные ответы, а после подписанные документы передавал гражданам для дальнейшего допуска к сдаче практики, − пишет Amic со ссылкой на Следком.

Мужчина совершил в общей сложности восемь эпизодов взяточничества. Он незаконно обогатился почти на 300 тысяч рублей.

Сотруднику правоохранительных органов дали восемь лет лишения свободы со штрафом в два миллиона рублей. Кроме того, его лишили звания майора полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber