Под Новосибирском пенсионерке, живущей в аварийном доме, выплатят 2,8 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

В Болотнинском районе Новосибирской области пенсионерке выплатят 2,8 млн рублей на покупку нового жилья. Женщина длительное время проживала в аварийном доме, подлежащем сносу. При этом срок переселения ветхого здания запланировали только на 2025 год. Пенсионерка обратилась в прокуратуру.

- Установлено, что жилой дом на ул. Ремесленная в г. Болотное, в котором проживает пенсионерка, признан в 2019 году аварийным и подлежащим сносу, при этом срок переселения запланирован на 2025 год. Однако техническое состояние строительных конструкций жилого дома (крыши, несущих стен) не позволяет проживание в нем до указанного срока, дом подлежит расселению во избежание угрозы причинения вреда жизни и здоровья граждан, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

В связи с чем, прокурор подал иск. Суд поручил администрации выплатить пенсионерке 2,8 млн рублей, изъяв у нее аварийное помещение.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение его контролируют в ведомстве.

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