В полиции рассказали подробности отравления алкоголем школьников в Бийске

В полиции рассказали подробности отравления школьников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полиции рассказали подробности отравления школьников в Бийске. Напомним, шестеро подростков 13-15 лет выпили алкогольные коктейли. Один из них попал в больницу с интоксикацией.

- Предварительно установлено, что подростки употребляли напиток с содержанием алкоголя вдвоем. Его по просьбе одного из школьников накануне днем в баре приобрел взрослый мужчина, - цитирует полицию издание «Бийский рабочий».

Полицейские нашли этого мужчину. Им оказался 59-летний житель Бийского района. На него составлен административный материал за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Раньше подростки не стояли на учёте в ПДН, с их родителями провели профилактическую беседу, они также будут привлечены к административной ответственности.

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