У новосибирца, отказавшегося содержать экс-жену и ребенка, забрали внедорожник. Фото: ГУ ФССП по НСО.

В Новосибирске судебные приставы арестовали внедорожник Kia Mohave. Известно, что машина принадлежит мужчине, задолжавшему крупную сумму алиментов. Об этом сообщает ГУ ФССП по Новосибирской области.

– В прошлом году бывшие супруги мировое соглашение по сумме алиментов. Стороны решили, что мужчина будет ежемесячно выплачивать на содержание бывшей жены и ребенка четырехкратную величину прожиточного минимума по Новосибирской области. Мужчина свои обязательства выполнял, но с начала года прекратил все выплаты. Тогда в отделение судебных приставов взыскатель предъявила исполнительный документ, – говорится в сообщении ведомства.

Пристав вместе со взыскателем пришла по месту нахождения автомобиля должника. Он находился на парковке бизнес-центра в Заельцовском районе города. Машину арестовали. После чего на эвакуаторе отправили на парковку судебных приставов. Должник наблюдал за процессом. Затем сам пришел в отделение и попросил рассчитать ему задолженность. Известно, что ему нужно выплатить 182 тысяч рублей на содержание ребенка, а также 47 тысяч рублей на содержание бывшей жены. Если он не сделает этого, его машину спустят на торгах, чтобы с вырученных средств погасить долги.

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