Новосибирскую область атаковали черные гусеницы: биолог объяснил, с чем это связно

Несколько лет назад в Новосибирской области наблюдалась та же проблема. Фото: предоставлено Анной Довельчук

Жители Чановского района Новосибирской области жалуются на нашествие черных гусениц. Местные жители отмечают, что в последнее время скопления их можно увидеть очень часто. Мы спросили у биолога, нормально ли это.

— Вероятнее всего, гусеницы, которых видят люди — это личинки бабочек-капустниц. Они откладывают яйца скоплениями. Поэтому гусеницы сначала растут сообща, а затем расползаются на соседние листья и растения, — пояснил КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.

По словам ученого, другие бабочки откладывают на капусте по 1-3 яйца, и гусеницы у них чащи светло-зеленые.

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