«Воды нет, все миски перевернуты» — пожар в питомнике под Новосибирском унес жизни собак

Сгорел питомник под Новосибирском. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Коченевского районе Новосибирска сгорел импровизированный питомник местного жителя. Перед этим жители деревни Козлово уже снимали на видео подозрительное место. Тогда они застали перевернутые миски у собак. История появилась в Telegram-канале Новосибирск с Огоньком.

— На видео женщины сняли пса, у которого перерезаны голосовые связки. Они назвали хозяина живодером. Просят помощи и огласки, — отмечено в посте.

У собак нет воды, а все миски перевернуты — комментировала происходящее оператор видео. Эта публикация была перед пожаром.

Импровизированный питомник в Коченевском районе. Фото: Новосибирск с Огоньком.

Сейчас, говорят местные, выжившие животные продолжают гибнуть — от голода и жажды.

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