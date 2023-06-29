Около 1000 новосибирцев в год заболевают раком легкого

В Новосибирске около 1000 человек в год заболевают раком легкого. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске около 1000 человек в год заболевают раком легкого. Об этом рассказал заведующий торакальным отделением Новосибирского областного онкологического диспансера, кандидат медицинских наук Вадим Козлов.

— Рак легкого сейчас очень распространен, — говорит онколог. — Среди мужчин он занимает первое место по заболеваемости из всех злокачественных новообразований, а в структуре смертности рак легкого — абсолютный лидер для обоих полов. Эта статистика касается не только России, но и всего мира.

Медики отмечают, что основной фактор развития данного заболевания — курение. Курили сами или являлись пассивными курильщиками 90% пациентов с таким диагнозом. Фактором, влияющим на развитие болезни, может стан также радиоактивный газ радон. Он выделяется из земной коры и накапливается в подвальных помещения и на первых этажах зданий. Не последнюю роль играет и качество воздуха. Попадающая в легкие пыль или твердые частицы от выхлопных газов и выбросов с предприятий могут усугубить состояние легких человека, особенно при наличии других факторов.

А вот наследственность, вопреки стереотипам, не имеет отношения к данному виду онкологии.

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