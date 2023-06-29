Бьют по карману: новосибирцам напомнили о штрафах за шашлыки и борщевик на даче

Жарить шашлыки на даче можно только в мангале. Фото: ИВАНОВА Диана

Владельцам земельных участков в Новосибирске напомнили о штрафах. Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии, шашлыки можно жарить только в мангале и только в пяти метрах от построек.

– При этом на расстоянии двух метров от мангала не должно быть горючих материалов или сухостоя, – уточнили в городской администрации.

Сжигать сухой мусор в бочке можно, если она стоит в 7,5 метрах от построек и в 15 метрах, если ее нет. В последнем случае нужно выкопать яму глубиной не менее 30 см и диаметром не менее 1 м – иначе будет штраф от 2 до 50 тысяч рублей. Кстати, резину и лакокрасочные изделия сжигать запрещено.

Оштрафовать на сумму от 2 до 7 тысяч могут и за уличный туалет, который установлен ближе 12 метров от любых хозпостроек и 8 метров от колодца. При этом емкость для сбора биоотходов должна быть герметичной.

Если на участке будет стоять сухостой или расти борщевик, то придется раскошелиться на 5 тысяч рублей, а за сваленный в кучу мусор – от 20 до 50 тысяч.

Запрещено мыть и ремонтировать машину около водоемов и леса, а также на дачном участке – штраф от 3 до 5 тысяч, а если отходы попали в почву и загрязнили ее – 10 тысяч.

Сохраняются штрафы и за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. За тяжелые последствия предусмотрена и уголовная ответственность. Напомним, при обнаружении очага возгорания или скопления дыма следует сообщать по телефонам: 01 или 101, 112 (с мобильного).

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