В Новосибирске 86-летняя бабушка попала в больницу после столкновения с подростком-самокатчиком

Один из компании влетел в людей. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска.

В Новосибирске подросток на электросамокате снес двух пешеходов у остановки. В их числе была 86-летняя бабушка, которую увезли в больницу. Об инциденте сообщили в городской Госавтоинспекции.

—Вечером 23 июня неустановленный водитель на электросамокате наехал на пешеходов по улице Кошурникова. В результате происшествия в больницу госпитализировали 86-летнюю женщину-пешехода, — отмечено в публикации ведомства.

Оперативники показали фото и видео с места ДТП. Видно, что правила нарушил совсем молодой парень. Кажется, он был в компании.

Прямо сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства инцидента и ищут всех причастных — сообщает отдел розыска.

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