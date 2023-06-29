В новосибирском аэропорту Толмачево появятся капсульный отель и Duty Free

Капсульный отель и магазин Duty Free откроют в новосибирском аэропорту Толмачево. Фото: Надежда РЫЖКИНА

Капсульный отель и магазин Duty Free откроют в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Объекты расположатся в новом терминале С. Известно, что площадь капсульного отеля составит до 60 метров квадратных.

− Капсульный отель представляет собой готовые модули для сна, позволяющие комфортно отдохнуть и восстановить силы транзитным и трансферным пассажирами в перерывах между пересадками. В настоящий момент с будущим оператором подписывается договор, − рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Толмачево.

Что касается «Дьюти Фри», то открытие магазина запланировано на осень.

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