В новосибирском аэропорту Толмачево появятся капсульный отель и Duty Free

Капсульный отель и магазин Duty Free откроют в новосибирском аэропорту Толмачево.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
Капсульный отель и магазин Duty Free откроют в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Объекты расположатся в новом терминале С. Известно, что площадь капсульного отеля составит до 60 метров квадратных.
− Капсульный отель представляет собой готовые модули для сна, позволяющие комфортно отдохнуть и восстановить силы транзитным и трансферным пассажирами в перерывах между пересадками. В настоящий момент с будущим оператором подписывается договор, − рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Толмачево.
Что касается «Дьюти Фри», то открытие магазина запланировано на осень.
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