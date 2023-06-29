Два новосибирских вуза попали в рейтинг лучших университетов мира

Два вуза из Новосибирска вошли в рейтинг лучших университетов мира. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Два вуза из Новосибирска вошли в рейтинг лучших университетов мира. Его опубликовало агентство Quacquarelli Symonds.

В рейтинг попали Новосибирский государственный университет (Novosibirsk State University) и Новосибирский государственный технический университет (Novosibirsk State Technical University). Всего представлено 1500 высших учебных заведений.

НГУ занял 421-ю строчку. Университет набрал 26,7 балла из 100.

НГТУ расположился в промежутке между 1001 и 1200 строчкой. Его баллы не указаны.

Первое место занял Массачусетский технологический институт (Massachusetts Institute of Technology). Если говорить про российские вузы, то лучшим стал Московский государственный университет имени Ломоносова (87 место).

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