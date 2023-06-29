Крупную клинику «1+1» на улице Восход опечатали в Новосибирске. Фото: предоставлено источником.
29 июня в новосибирскую клинику «1+1» на улице Восход нагрянули приставы. Здание медучреждения опечатали. Работа клиники остановлена. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.
– Работа клиники блокирована. Пациентам сообщили, что клиника не работает, – уточнил КП-Новосибирск источник.
По данным КП-Новосибирск, проблемы возникли из-за споров с владельцем помещения, у которого клиника его арендовала. Собственник утверждает, что руководство компании не вносило платежи за аренду, задолжав около 26 млн рублей. При этом в клинике с этим мнением не согласны.
– Хозяйственные споры идут в течение двух лет. Клиника вложила более 200 млн в реконструкцию этого здания. Однако собственник не признает этого. Идут споры в судах. По версии клиники, собственник обязан выплатить компании свыше 200 млн рублей. Со стороны собственника требования о выплате 26 млн, – уточнил источник.
Представители клиники оспаривают судебные решения.
Работа клиники остановлена. Фото: предоставлено источником.
– Известно, что собственник здания находится в другой стране, – добавил источник.
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